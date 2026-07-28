В России усложнили выдачу автокредитов

Регулятор отмечает, что на территории России сегодня слишком высокие риски роста просрочек по платежам со стороны заёмщиков. Новые требования, по мнению Центробанка, позволят снизить эти риски.

Так, с 1 октября только у 20% граждан, которые планируют купить машину в кредит, может быть показатель долговой нагрузки (то есть отношение платежей по всем займам к среднемесячному доходу) выше 50%. Сегодня таких клиентов у банков может быть 25%.

Помимо этого, доля россиян, у которых долговая нагрузка превышает 80%, должна быть снижена с нынешних 5% до 1%.

Одновременно в Банке России отмечают стабилизацию рынка автокредитования. По итогам II квартала он вырос на 1,7% относительно I квартала 2026 года, до 3,13 трлн рублей. Общее количество рискованных заёмщиков также остановилось на уровне 4,5%.

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