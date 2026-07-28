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Опубликовано 28 июля 2026, 12:53
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В России усложнили выдачу автокредитов

Банки начнут работать по новым правилам в IV квартале 2026 года
В РФ усложнили правила выдачи автокредитов. Банк России пересмотрел требования так называемых макропруденциальных лимитов в сторону ужесточения. Иными словами, получить у кредит на покупку автомобиля, потребкредит и займ под залог машины, станет сложнее. При этом в ведомстве уверены, что доступность автокредитов останется на прежнем уровне.
В России усложнили выдачу автокредитов
Ведомости/PhotoXPress.ru

Регулятор отмечает, что на территории России сегодня слишком высокие риски роста просрочек по платежам со стороны заёмщиков. Новые требования, по мнению Центробанка, позволят снизить эти риски.

Так, с 1 октября только у 20% граждан, которые планируют купить машину в кредит, может быть показатель долговой нагрузки (то есть отношение платежей по всем займам к среднемесячному доходу) выше 50%. Сегодня таких клиентов у банков может быть 25%.

Помимо этого, доля россиян, у которых долговая нагрузка превышает 80%, должна быть снижена с нынешних 5% до 1%.

Одновременно в Банке России отмечают стабилизацию рынка автокредитования. По итогам II квартала он вырос на 1,7% относительно I квартала 2026 года, до 3,13 трлн рублей. Общее количество рискованных заёмщиков также остановилось на уровне 4,5%.

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