В России начались продажи нового седана марки Senat

«Мы можем говорить о том, что продажи Senat 900 начались. Несколько машин уже переданы первым клиентам: это как юридические, так и физические лица. Любой желающий может ознакомиться с автомобилем у наших партнёров, число которых будет постепенно расширяться», — сообщил топ-менеджер.

Габаритная длина модели составляет 5144 мм при колёсной базе, равной 3060 мм. В движение её приводит 3,0-литровый V6 мощностью 326 л. с. и 450 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 6,5 секунды, а максимальная скорость достигает 245 км/ч.

Цены на базовый Senat 900 с пятью местами в салоне начинаются от 12 млн рублей, топовая четырёхместная модификация оценивается в 12,5 млн рублей.

Сегодня машину можно купить в четырёх автосалонах в Москве, в двух — в Санкт-Петербурге, также по одному шоуруму открыто в Казани и Тюмени. В конце 2027 года состоится премьера флагманского седана Senat 1000, а в более отдалённой перспективе запланирован выход дорогого кроссовера.

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