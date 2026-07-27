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Опубликовано 27 июля 2026, 16:05
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В России на трассах начнут рекламировать запрещённые для водителей товары

Вдоль автодорог разрешили размещать рекламу продукции виноделов
В РФ на трассах начнут рекламировать запрещённые для водителей товары. Вдоль российских автодорог разрешили размещать рекламные щиты, на которых будет содержаться информация о виноделах России, а также выпускаемой ими продукции. При этом непосредственно изображения бутылок окажутся под запретом. Соответствующий закон подписал президент страны.
В России на трассах начнут рекламировать запрещённые для водителей товары
Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru

Предполагается, что поправки в законодательство разработаны для «создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия», а также для «повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и формирования культуры потребления вина».

Согласно нововведениям, вдоль российских дорог можно будет размещать на отдельных сооружениях, а также стенах, крышах и других элементов зданий рекламу винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров на территориях тех регионов, где они расположены.

Информировать проезжающих мимо автомобилистов можно о видах винодельческой продукции, их классификации и винограде, который используется для его создания. Но сами наименования и товарные знаки напитков остаются под запретом, как и изображения бутылок и другой тары.

Впрочем, на щитах должно быть напоминание о вреде чрезмерного употребления алкоголя, также её нельзя будет размещать около детских, образовательных и медицинских организаций, музеев, библиотек, театров и стадионов.

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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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