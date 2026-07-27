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Опубликовано 27 июля 2026, 13:13
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Россиянам объяснили, какие гаражи можно «амнистировать»

По упрощённой схеме оформить в собственность можно не каждый бокс для машины
Россиянам назвали доступные для упрощённого оформления типы гаражей. Госдума продлила на пять лет, до 2031 года, так называемую гаражную амнистию. Распространяется упрощённый порядок оформления в собственность не только на сами боксы для хранения автомобилей, но и землю под ними. Однако распространяется услуга не на все типы помещений, пояснил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Россиянам объяснили, какие гаражи можно «амнистировать»
Мальгавко Алексей/PhotoXPress.ru

«Речь идёт только о капитальных гаражах, о земле — там же ещё земельный участок. Вот о таких сооружениях», — напомнил политик.

Под действие закона не попадают мобильные гаражи-ракушки, расположенные под окнами многоквартирных домов боксы, а также многоуровневые паркинги. А вот капитальные строения можно оформить в собственность без лишней бюрократии.

По его словам, в 1970 и 1980 годах законным способом было создано множество кооперативов по всей стране, но сегодня большая часть из них оказалась фактически нелегальной.

Парламентарий отметил, что с момента введения гаражной амнистии в собственность боксы и землю под ними оформили примерно 800 тысяч россиян.

«И мы считаем, что еще даже половина не прошла процедуру регистрации. Поэтому мы и продлеваем», — заключил Крашенинников.

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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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