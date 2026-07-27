Россиянам объяснили, какие гаражи можно «амнистировать»По упрощённой схеме оформить в собственность можно не каждый бокс для машины
«Речь идёт только о капитальных гаражах, о земле — там же ещё земельный участок. Вот о таких сооружениях», — напомнил политик.
Под действие закона не попадают мобильные гаражи-ракушки, расположенные под окнами многоквартирных домов боксы, а также многоуровневые паркинги. А вот капитальные строения можно оформить в собственность без лишней бюрократии.
По его словам, в 1970 и 1980 годах законным способом было создано множество кооперативов по всей стране, но сегодня большая часть из них оказалась фактически нелегальной.
Парламентарий отметил, что с момента введения гаражной амнистии в собственность боксы и землю под ними оформили примерно 800 тысяч россиян.
«И мы считаем, что еще даже половина не прошла процедуру регистрации. Поэтому мы и продлеваем», — заключил Крашенинников.
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