Россиянам предложили 12-летний внедорожник Toyota в состоянии нового

Под капотом вездехода установлен 4,6-литровый двигатель на 309 л. с., работающий в связке с автоматической трансмиссией и полным приводом.

Уточняется, что с момента покупки семиместный автомобиль находился в одних руках, на нём проехали только 2700 км, а в течение всего срока эксплуатации он хранился в сухом тёплом помещении. Покидал внедорожник бокс только в тёплые летние дни, что позволило сохранить кузов в идеальном состоянии, а на ряде деталей сохранились заводские плёнки.

Продавец намерен выручить за свой Toyota Land Cruiser 2014 года 14,5 млн рублей. В объявлении также указано, что нынешний владелец готов организовать доставку в любой регион России на автовозе.

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