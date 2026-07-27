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Опубликовано 27 июля 2026, 11:57
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Россиянам предложили 12-летний внедорожник Toyota в состоянии нового

Подержанный Land Cruiser находится в Хабаровске
Россиянам предложили 12-летний внедорожник Toyota в состоянии нового. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже популярного японского автомобиля Land Cruiser 2014 года выпуска в максимальной комплектации. Как сообщает портал 110km.ru, машина практически сразу после покупки была припаркована в гараже, откуда почти не выезжала.
Россиянам предложили 12-летний внедорожник Toyota в состоянии нового
Скриншот с сайта Drom.ru

Под капотом вездехода установлен 4,6-литровый двигатель на 309 л. с., работающий в связке с автоматической трансмиссией и полным приводом.

Уточняется, что с момента покупки семиместный автомобиль находился в одних руках, на нём проехали только 2700 км, а в течение всего срока эксплуатации он хранился в сухом тёплом помещении. Покидал внедорожник бокс только в тёплые летние дни, что позволило сохранить кузов в идеальном состоянии, а на ряде деталей сохранились заводские плёнки.

Продавец намерен выручить за свой Toyota Land Cruiser 2014 года 14,5 млн рублей. В объявлении также указано, что нынешний владелец готов организовать доставку в любой регион России на автовозе.

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Источник:110km.ru
Автор:Светлана Ходос
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