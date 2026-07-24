В России Changan снизил цену на популярный кроссовер

Размеры модели составляют 4770 мм в длину при колёсной базе, равной 2800 мм. В движение её приводит 2,0-литровый турбомотор на 235 сил и 390 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом».

Оснащение включает 10,25-дюймовую цифровую приборку, мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма и дополнительный экран на 12,3 дюйма, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, интегрированные онлайн-сервисы Яндекс Авто и VK, а также акустику Pioneer с 14 динамиками, атмосферную подсветку салона, панорамную крышу, подогрев всех сидений и руля.

Организация локальной сборки в Калининградской области позволила снизить цены на автомобиль на 90 000 рублей, а минимальная стоимость полноприводного CS75 Plus с учётом всех спецпредложений стартует с отметки 3 519 900 рублей.

Сообщается, что сегодня на «Автоторе» налажено производство моделей Changan Uni-V, Uni-S, CS35 Max, Deepal S07 и G318. В перспективе линейка автомобилей локальной сборки будет расширена. ** Читайте также:**