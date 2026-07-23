В России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи камер

По словам главы НСИС Николая Галушина, на данный момент в России ежедневно заключается порядка 254 тыс. новых договоров ОСАГО, и по каждому новому полису уже состоялась интеграция.

«Сейчас идёт информационный обмен по проверке информации по транспортному средству, по документам, удостоверяющим личность, и водительскому удостоверению. И все готово к интеграции для проверки ОСАГО по камерам», — заявил топ-менеджер.

Предполагается, что на первом этапе система будет проверять наличие обязательной страховки только у водителей, которые нарушили ПДД под камерами. При отсутствии полиса нарушителям будут направляться не только «письма счастья», но и уведомления через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Штрафовать за отсутствие ОСАГО планируют не чаще одного раз в сутки.

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