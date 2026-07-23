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Опубликовано 23 июля 2026, 18:09
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В России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи камер

НСИС и ГИБДД обменялись данными
В РФ заявили о готовности запуска проверки ОСАГО при помощи дорожных камер . Национальная страховая информационная система (НСИС) сообщила о завершении технической интеграции своих баз данных с Госавтоинспекцией. Таким образом, всё готово к запуску проверки и фиксации наличия «автогражданки» при помощи комплексов автоматической фиксации нарушений.
В России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи камер
РИА Новости / Максим Блинов

По словам главы НСИС Николая Галушина, на данный момент в России ежедневно заключается порядка 254 тыс. новых договоров ОСАГО, и по каждому новому полису уже состоялась интеграция.

«Сейчас идёт информационный обмен по проверке информации по транспортному средству, по документам, удостоверяющим личность, и водительскому удостоверению. И все готово к интеграции для проверки ОСАГО по камерам», — заявил топ-менеджер.

Предполагается, что на первом этапе система будет проверять наличие обязательной страховки только у водителей, которые нарушили ПДД под камерами. При отсутствии полиса нарушителям будут направляться не только «письма счастья», но и уведомления через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Штрафовать за отсутствие ОСАГО планируют не чаще одного раз в сутки.

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