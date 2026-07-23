Названы самые популярные автомобили в Москве

Опубликовано 23 июля 2026, 14:381 мин.
Названы самые популярные автомобили в МосквеАбсолютным лидером у столичных покупателей стал кроссовер Tenet
Названы самые популярные у москвичей автомобили. В период с января по июнь в Москве было реализовано 79 941 новых легковых машин — это на 19% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом в столице пользуются локализованные китайские и отечественные легковушки.
Alexander Blinov/PhotoXPress.ru
Лидирует по продажам в столице китайская марка Haval. С января по июнь дилеры реализовали 8 486 кроссоверов и внедорожников.
На второй строчке расположилась марка Geely с результатом 7 061 проданная машина, а замыкает тройку лидеров Tenet, на продукции которого остановили свой выбор 6 333 покупателя. Кроме того, москвичи активно покупали в I полугодии автомобили Belgee и Lada — их результат 4 774 и 4 332 реализованных автомобиля соответственно.
Среди моделей бестселлером московского рынка стал Tenet T7. За первые шесть месяцев паркетник разошёлся тиражом 4 115 экземпляров.
Кроме того, автомобилисты покупали Geely Monjaro (2 959 шт.), Haval Jolion (2 958 шт.), Belgee X50 (1 823 шт.) и Toyota Highlander (1 754 шт.).
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