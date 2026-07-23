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Опубликовано 23 июля 2026, 10:02
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Страховщики начнут платить по ОСАГО больше

Выплаты вырастут благодаря обновлённым справочникам
Россияне начнут получать повышенные выплаты по ОСАГО. С 19 сентября 2026 года в силу вступят новые справочники запчастей. Каталоги формирует Российский союз автостраховщиков (РСА) в соответствии с нововведениями, которые были ранее утверждены Банком России. Нововведения позволят увеличить выплаты пострадавшим в ДТП водителям на 8—10%, при этом цена полиса не вырастет.
Страховщики начнут платить по ОСАГО больше
РИА Новости / Алексей Майшев

«В целом, по нашей оценке, в связи с принятыми поправками в единую методику, выплаты по ОСАГО вырастут (средняя выплата по ОСАГО станет больше на 8-10%). При этом РСА не ожидает такого же роста страховой премии, сегодня имеется несколько сдерживающих факторов в этом вопросе», — пояснили в союзе.

Одним из основных таких факторов, которые не позволят задрать цены на страховку, станет практика регрессных исков к виновникам аварий. Если те, например, в момент столкновения находились в нетрезвом виде. Страховщики уточнили, что поступающие в судебном и досудебном порядке средства будут пополнять страховые резервы, которые нужны для текущих выплат.

В РСА также отметили, что в подавляющем большинстве случаев выплаты на восстановительный ремонт автомобилей по «автогражданке» укладываются в лимит, равный 400 тыс. рублей. При этом судебная практика, при которой размер компенсаций достигает или превышает 1 млн рублей, не является «положительным трендом», так как подобные выплаты не заложены в резервы по действующим договорам ОСАГО.

«Рост объёма непрогнозируемых выплат сверх лимита может сказаться на увеличении премий для всех страхователей, и вопрос расширения границ лимита сверх 400 тысяч следует рассматривать с точки зрения баланса интересов всех участников обязательного страхования автогражданской ответственности», — заключили страховщики.

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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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