Страховщики начнут платить по ОСАГО больше

«В целом, по нашей оценке, в связи с принятыми поправками в единую методику, выплаты по ОСАГО вырастут (средняя выплата по ОСАГО станет больше на 8-10%). При этом РСА не ожидает такого же роста страховой премии, сегодня имеется несколько сдерживающих факторов в этом вопросе», — пояснили в союзе.

Одним из основных таких факторов, которые не позволят задрать цены на страховку, станет практика регрессных исков к виновникам аварий. Если те, например, в момент столкновения находились в нетрезвом виде. Страховщики уточнили, что поступающие в судебном и досудебном порядке средства будут пополнять страховые резервы, которые нужны для текущих выплат.

В РСА также отметили, что в подавляющем большинстве случаев выплаты на восстановительный ремонт автомобилей по «автогражданке» укладываются в лимит, равный 400 тыс. рублей. При этом судебная практика, при которой размер компенсаций достигает или превышает 1 млн рублей, не является «положительным трендом», так как подобные выплаты не заложены в резервы по действующим договорам ОСАГО.

«Рост объёма непрогнозируемых выплат сверх лимита может сказаться на увеличении премий для всех страхователей, и вопрос расширения границ лимита сверх 400 тысяч следует рассматривать с точки зрения баланса интересов всех участников обязательного страхования автогражданской ответственности», — заключили страховщики.

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