Esteo рассказал о современных технологиях нового кроссовера для россиян

В основе цифровой платформы лежит технология IoV (Internet of Vehicles – «интернет транспортных средств»), разработанная совместно с компанией МТС. Паркетник обзавёлся модулем телематики с СИМ-чипом, который способен работать при температуре от -40 до +105 градусов в сетях 2G, 3G и 4G/LTE.

Производитель отмечает, что мультимедийный комплекс модели работает на базе процессора Snapdragon, обзавелась онлайн-сервисами Яндекс Авто с голосовым помощником Алиса и включает три экрана: цифровую панель приборов, центральный монитор и дополнительный экран для переднего пассажира.

Владелец сможет отслеживать состояние автомобиля, получать обновления без посещения дилерского центра и дистанционно управлять замками, крышкой багажника, климат-контролем и подогревами паркетника через фирменное мобильное приложение, которое в ближайшее время появится в App Store и Google Play.

Уточняется, что доступ к онлайн-сервисам вседорожника будет бесплатным в течение года после покупки, а доступ к телематике без дополнительной платы составит три года.

На российском рынке стоимость Esteo MX начинается от 3 990 000 рублей.

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