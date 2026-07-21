В Петербурге началось производство новой машины под маркой Tenet

В Петербурге началось производство новой машины под маркой TenetНовый седан A8 появится в автосалонах бренда в ближайшее время
Размеры модели составляют 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту, расстояние между осями равно 2770 мм.
Моторная гамма машины будет включать 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и 275 Нм крутящего момента, а также развивающий 197 сил и 375 Нм наддувный двигатель объёмом 2,0 литра. С первым будет сочетаться 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, со вторым — 8-диапазонный «автомат».
Седан будет оснащаться 10,25-дюймовой виртуальной панелью приборов, медиасистемой с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, аудиосистемой Sony, атмосферной подсветкой салона, передними сиденьями с вентиляцией и памятью настроек, панорамной крышей, а также подогревом всех кресел, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Все подробности о сроках появления Tenet A8 в дилерских центрах марки, а также комплектациях и ценах, станут известны позднее.
Читайте также:
- В России резко выросло число очень опасных дорожных происшествий
- Юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ стал ярким спортивным праздником Санкт-Петербурга
- Россияне распробовали автомобили Tenet