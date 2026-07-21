В Петербурге началось производство новой машины под маркой Tenet

Седан будет оснащаться 10,25-дюймовой виртуальной панелью приборов, медиасистемой с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, аудиосистемой Sony, атмосферной подсветкой салона, передними сиденьями с вентиляцией и памятью настроек, панорамной крышей, а также подогревом всех кресел, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Все подробности о сроках появления Tenet A8 в дилерских центрах марки, а также комплектациях и ценах, станут известны позднее.

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