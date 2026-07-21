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Опубликовано 21 июля 2026, 15:52
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В Петербурге началось производство новой машины под маркой Tenet

Новый седан A8 появится в автосалонах бренда в ближайшее время
В Санкт-Петербурге стартовало производство новой машины Tenet. Российский холдинг AGR объявил о начале серийного выпуска седанов A8 на сборочной площадке в петербургских Шушарах. Сборка автомобилей, построенных на базе Chery Arrizo 8, налажена по полному циклу, а старт продаж новинки запланирован на ближайшее время. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru.
В Петербурге началось производство новой машины под маркой Tenet
Tenet

Размеры модели составляют 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту, расстояние между осями равно 2770 мм.

Моторная гамма машины будет включать 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и 275 Нм крутящего момента, а также развивающий 197 сил и 375 Нм наддувный двигатель объёмом 2,0 литра. С первым будет сочетаться 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, со вторым — 8-диапазонный «автомат».

© Tenet

Седан будет оснащаться 10,25-дюймовой виртуальной панелью приборов, медиасистемой с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, аудиосистемой Sony, атмосферной подсветкой салона, передними сиденьями с вентиляцией и памятью настроек, панорамной крышей, а также подогревом всех кресел, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Все подробности о сроках появления Tenet A8 в дилерских центрах марки, а также комплектациях и ценах, станут известны позднее.

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Автор:Светлана Ходос
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