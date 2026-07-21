В России резко выросло число очень опасных дорожных происшествий

Водители стали на треть чаще выезжать на железнодорожные переезды под шлагбаум

В РФ резко выросло число критически опасных дорожных происшествий. С января по июнь 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей и поездов выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Всего на железнодорожных переездах зарегистрировано 134 аварии.