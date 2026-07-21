Новости
Опубликовано 21 июля 2026, 15:05
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В России резко выросло число очень опасных дорожных происшествий

Водители стали на треть чаще выезжать на железнодорожные переезды под шлагбаум
В РФ резко выросло число критически опасных дорожных происшествий. С января по июнь 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей и поездов выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Всего на железнодорожных переездах зарегистрировано 134 аварии.
В России резко выросло число очень опасных дорожных происшествий
Пименов Роман/PhotoXPress.ru

Основными причинами ДТП с участием поездов в госкомпании называют выезд на ж/д переезды под закрывающийся шлагбаум или на «красный» свет, попытки водителей проехать перед самым носом у поездов на нерегулируемых переездах, а также поломки машин на пересечениях рельс и автодорог.

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Источник:РЖД
Автор:Светлана Ходос
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