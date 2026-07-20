На АвтоВАЗе увидели предпосылки для роста продаж машин в России

«В следующем году ожидаем 1,5 миллиона проданных автомобилей. Доля АвтоВАЗа на рынке составит около 25%», — подчеркнул Костромин.

Напомним, 20 июля 2026 года состоялся торжественный запуск серийного производства обновлённого внедорожника Lada Niva Legend, приуроченный к 60-летнему юбилею предприятия.

Кроме того, в III квартале стартует выпуск первого кроссовера в линейке бренда — новейшего Azimut. Автомобиль получит ранее недоступное для моделей марки оборудование, а также турбированный двигатель.

По итогам 2025 года на территории России было реализовано 1,33 млн новых легковых машин, что на 15,6% меньше, чем в 2024.

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