Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении кроссовера Lada

«Lada Azimut будет оснащён лучше, чем автомобили классом выше», — подчеркнул топ-менеджер.

Он пояснил, что новинка обзаведётся цифровой панелью приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами Сбера, также впервые на машинах отечественного производителя появятся панорамная крыша и современные водительские ассистенты.