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Опубликовано 20 июля 2026, 14:13
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Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении кроссовера Lada

Автомобиль обзаведётся оригинальным и инновационным оборудованием
Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении новейшего кроссовера Lada. В ходе торжественной церемонии, связанной с 60-летием Волжского автозавода и приуроченному к этой дате запуску серийного производства внедорожника Niva Legend, президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов рассказал об оснащении первого в истории предприятия паркетника Azimut.
Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении кроссовера Lada
Quto.ru

«Lada Azimut будет оснащён лучше, чем автомобили классом выше», — подчеркнул топ-менеджер.

Он пояснил, что новинка обзаведётся цифровой панелью приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами Сбера, также впервые на машинах отечественного производителя появятся панорамная крыша и современные водительские ассистенты.

Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении кроссовера Lada

© Quto.ru

Помимо этого, паркетник получит инновационный подогрев передних боковых стёкол. Стоит отметить, что на сегодняшний день такой опции нет ни в одном автомобиле в мире.

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Автор:Светлана Ходос
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