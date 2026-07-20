Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении кроссовера Lada

Опубликовано 20 июля 2026, 14:131 мин.
Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении кроссовера LadaАвтомобиль обзаведётся оригинальным и инновационным оборудованием
Президент АвтоВАЗа рассказал об оснащении новейшего кроссовера Lada. В ходе торжественной церемонии, связанной с 60-летием Волжского автозавода и приуроченному к этой дате запуску серийного производства внедорожника Niva Legend, президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов рассказал об оснащении первого в истории предприятия паркетника Azimut.
Quto.ru
«Lada Azimut будет оснащён лучше, чем автомобили классом выше», — подчеркнул топ-менеджер.
Он пояснил, что новинка обзаведётся цифровой панелью приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами Сбера, также впервые на машинах отечественного производителя появятся панорамная крыша и современные водительские ассистенты.
Помимо этого, паркетник получит инновационный подогрев передних боковых стёкол. Стоит отметить, что на сегодняшний день такой опции нет ни в одном автомобиле в мире.
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