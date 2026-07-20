В России начались продажи стильной машины Jeland

Под капотом модели установлен 1,6-литровый турбомотор в двух вариантах форсировки: на 150 или 186 л. с. Первый предложен для версий с передним приводом, второй — для полноприводных паркетников. В обоих случаях в связке с двигателем работает 7-ступенчатый «робот».

Базовое оснащение модели включает медиасистему с 13,2-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, бесключевой доступ в салон, задние датчики парковки, функцию дистанционного запуска двигателя, а также подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.