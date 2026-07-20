В России начались продажи стильной машины Jeland

В России начались продажи стильной машины JelandРоссиянам новинка предложена в двух вариантах исполнения
Под капотом модели установлен 1,6-литровый турбомотор в двух вариантах форсировки: на 150 или 186 л. с. Первый предложен для версий с передним приводом, второй — для полноприводных паркетников. В обоих случаях в связке с двигателем работает 7-ступенчатый «робот».
Базовое оснащение модели включает медиасистему с 13,2-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, бесключевой доступ в салон, задние датчики парковки, функцию дистанционного запуска двигателя, а также подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Цены на Jeland J7 начинаются от 2 849 000 рублей.
Топовому варианту дополнительно положены панорамная крыша, вентиляция передних сидений и подогрев задних, камеру кругового обзора, датчики парковки спереди, беспроводная зарядка для смартфона, мониторинг слепых зон, голосовое управление, адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе и акустика с 8 динамиками. Всё это оценивается в 3 049 000 рублей за исполнение с приводом на переднюю ось и в 3 349 000 рублей за полноприводный кроссовер.
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