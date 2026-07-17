В России резко вырос спрос на одну категорию автотоваров

Так, спрос на очистители кожи увеличился в 1,3 раза по сравнению с июнем 2025 года, а наибольшая динамика зафиксирована в Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре — здесь продажи взлетели в три раза. Кроме того, чаще автохимию стали покупать в Краснодаре (в 1,7 раза), Санкт-Петербурге и Казани (в 1,5 раза) и Москве (в 1,1 раза).

Продажи очистителей салона увеличились, в среднем по стране, в 1,1 раза. При этом в Самаре они выросли в два раза, в Челябинске и Волгограде — 1,8 раза, в Екатеринбурге — в 1,5 раза, в Казани и Краснодаре — в 1,3 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,2 раза.

Помимо этого, в 1,1 раза чаще россияне стали покупать универсальные очистители. При этом в Волгограде спрос на них оказался заметно выше — в четыре раза. Помимо этого, автохимию активно покупали в Челябинске (рост в 2,5 раза), Самаре (в 2,0 раза), Екатеринбурге (в 1,5 раза), Санкт-Петербурге (в 1,3 раза), в Казани и Краснодаре (в 1,2 раза).

Но не только углублённой очисткой салона автомобилисты стали заниматься сами. Также россияне начали самостоятельно обслуживать системы вентиляции и кондиционирования. В итоге заметно выросли продажи специальных средств.

Например, спрос на очистители системы охлаждения в июне увеличился по сравнению с тем же месяцем 2025-го на 1,1 раза. Наибольшая динамика зафиксирована в Нижнем Новгороде, где было куплено в семь раз больше, чем годом ранее. В Перми и Омске рост составил в 3,0 раза, в Челябинске — в 1,8 раза, в Новосибирске — в 1,5 раза, в Москве и Екатеринбурге — в 1,3 раза.

Также увеличились продажи автомобильных ковриков: в среднем по России зафиксирован рост в 1,6 раза. Но в ряде регионов они выросли заметно больше. Например, в Ростове-на-Дону в шесть раз, в Казани в четыре раза, в Перми — в три раза, в Челябинске — в 2,5 раза, в Нижнем Новгороде — в два раза, в Москве — в 1,7 раза, а в Санкт-Петербурге — в 1,5 раза. Также эксперты отмечают повышенный спрос на солнцезащитные шторки.

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