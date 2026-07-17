В России появятся китайские машины Xpeng

По предварительным данным, россиянам будут предложены кросс-купе G6 и флагманский вседорожник G9.

Обе новинки построены на 800-вольтовой архитектуре и поддерживают технологию быстрой зарядки, которая способна пополнить запас энергии от 10% до 80% за 12 минут. Базовую модель на домашнем рынке в движение приводит 487-сильная электрическая силовая установка, более дорогую — 575-сильная.

В Китае оснащение паркетников включает продвинутый комплекс водительских ассистентов Xpilot Assist с обновлением «по воздуху», подогрев всех сидений, руля и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Флагман также получит двухкамерную пневмоподвеску, отделку салона кожей Nappa и премиальную акустику.

Уточняется, что в России обе машины обзаведутся встроенными сервисами отечественного IT-гиганта «Яндекс», включающие карту, навигацию, интегрированные онлайн- музыку и видео.

Сроки появления в России Xpeng G6 и G9, а также подробности о ценах и комплектациях, пока не раскрываются.

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