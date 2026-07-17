АвтоВАЗ завершил производство одной модели Lada

«Старый двигатель, ведущий родословную ещё от первых “классических” моделей, окончательно уступает место современному агрегату. Теперь внедорожник будет оснащаться мотором 1,8 литра с облегчёнными поршнями и ремнём газораспределительного механизма», — подчеркнули в пресс-службе отечественного автогиганта.

Старт серийного производства рестайлингового внедорожника состоится 20 июля 2026 года, а само событие приурочено к юбилею АвтоВАЗа.

Автомобиль обзаведётся не только новым мотором, также модернизации подверглись более 350 деталей и компонентов.

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