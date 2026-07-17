Опубликовано 17 июля 2026, 11:281 мин.
АвтоВАЗ завершил производство одной модели LadaПроизводитель сообщил о прекращении выпуска дореформенной Niva Legend
АвтоВАЗ завершил производство одной модели Lada. Волжский автозавод сообщил, что с конвейера сборочной площадки сошёл последний экземпляр внедорожника Niva Legend с 1,7-литровым двигателем. В сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru, говорится, что это стало «историческим рубежом» перед запуском обновлённой версии вездехода, который запланирован на конец июля 2026 года.
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«Старый двигатель, ведущий родословную ещё от первых “классических” моделей, окончательно уступает место современному агрегату. Теперь внедорожник будет оснащаться мотором 1,8 литра с облегчёнными поршнями и ремнём газораспределительного механизма», — подчеркнули в пресс-службе отечественного автогиганта.
Старт серийного производства рестайлингового внедорожника состоится 20 июля 2026 года, а само событие приурочено к юбилею АвтоВАЗа.
Автомобиль обзаведётся не только новым мотором, также модернизации подверглись более 350 деталей и компонентов.
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