В России выставили на продажу Toyota Land Cruiser с минимальным пробегом

В России выставили на продажу Toyota Land Cruiser с минимальным пробегомВнедорожник в хорошем состоянии обойдётся его новому владельцу всего в 10 миллионов рублей
Машина предлагается в максимальной комплектации с люком, премиальной акустической системой JBL, обогревом руля, а также подогревом и вентиляцией всех сидений.
Владелец установил в машине видеорегистратор, блокиратор коробки передач Dragon, коврики Koonka, сделал кожаную обшивку багажного отсека. Вместе с внедорожником покупатель получит два комплекта шин — зимние покрышки на оригинальных колёсных дисках радиусом 20 дюймов и летние на дисках марки Mak радиусом 20 дюймов. Безопасность усилена сигнализацией Pandora с модулем GPS.
Для потенциальных покупателей сообщается, что машина проходила регулярное техническое обслуживание: замена масла и фильтров проводилась каждые пять тысяч километров пробега. Заявленный километраж подтверждён оригинальными документами.
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