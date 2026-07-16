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Опубликовано 16 июля 2026, 16:03
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В России выставили на продажу Toyota Land Cruiser с минимальным пробегом

Внедорожник в хорошем состоянии обойдётся его новому владельцу всего в 10 миллионов рублей
Toyota Land Cruiser 200 с богатым оснащением продают в Хабаровске. На вторичном автомобильном рынке России появилось уникальное предложение. В Хабаровске выставлен на продажу внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска в исполнении Executive White. За девять лет автомобиль преодолел чуть более 50 тысяч километров, пишет портал 110km.ru.
В России выставили на продажу Toyota Land Cruiser с минимальным пробегом
drom.ru

Машина предлагается в максимальной комплектации с люком, премиальной акустической системой JBL, обогревом руля, а также подогревом и вентиляцией всех сидений.

Владелец установил в машине видеорегистратор, блокиратор коробки передач Dragon, коврики Koonka, сделал кожаную обшивку багажного отсека. Вместе с внедорожником покупатель получит два комплекта шин — зимние покрышки на оригинальных колёсных дисках радиусом 20 дюймов и летние на дисках марки Mak радиусом 20 дюймов. Безопасность усилена сигнализацией Pandora с модулем GPS.

Для потенциальных покупателей сообщается, что машина проходила регулярное техническое обслуживание: замена масла и фильтров проводилась каждые пять тысяч километров пробега. Заявленный километраж подтверждён оригинальными документами.

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Источник:110km.ru
Автор:Марина Аверкина
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