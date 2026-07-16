Российская «буханка» может появиться на дорогах Конго

Опубликовано 16 июля 2026, 13:331 мин.
Российская «буханка» может появиться на дорогах КонгоВ настоящее время производитель экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Кубу и Гондурас
УАЗ изучает экспортные возможности внедорожника «Хантер» и «буханки» в Конго. Ульяновский автомобильный завод прорабатывает возможность выхода на рынок Конго. Интерес к поставкам возник у бизнес-сообщества африканского государства во время форума «Бизнес-диалог ДР Конго — Россия», который прошёл в Москве.
УАЗ
Представители конголезского бизнеса осмотрели выставочные образцы модельного ряда УАЗ и выразили намерение импортировать машины из Ульяновска. Они особо отметили доступную цену и выносливость автомобилей, подчеркнув, что такая техника идеально подходит для тяжёлых условий эксплуатации в ДРК.
Стороны договорились о продолжении переговорного процесса. На УАЗе отметили, что наибольший интерес потенциальных покупателей вызвали две классические модели — внедорожник «Хантер» и «буханка».
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Источник:IZ.RU
Автор:Марина Аверкина
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