Российская «буханка» может появиться на дорогах Конго

Представители конголезского бизнеса осмотрели выставочные образцы модельного ряда УАЗ и выразили намерение импортировать машины из Ульяновска. Они особо отметили доступную цену и выносливость автомобилей, подчеркнув, что такая техника идеально подходит для тяжёлых условий эксплуатации в ДРК.

Стороны договорились о продолжении переговорного процесса. На УАЗе отметили, что наибольший интерес потенциальных покупателей вызвали две классические модели — внедорожник «Хантер» и «буханка».

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