Кроссовер Lada Azimut прошёл обязательные государственные краш-тесты

Кроссовер Lada Azimut прошёл обязательные государственные краш-тестыПродажи модели должны стартовать в третьем квартале 2026 года
Во время имитации лобового столкновения машина на скорости 56 километров в час ударилась о деформируемый барьер с частичным перекрытием. Это испытание проводится согласно международным Правилам Организации Объединённых Наций № R94. Высокоскоростная съёмка показала, что фронтальные подушки безопасности раскрылись вовремя и полностью. Записывающие устройства на манекенах зарегистрировали минимальные и совершенно безопасные показатели. На итоговой визуализации оба манекена окрасились в зелёный цвет, означающий отсутствие критических рисков.
Боковое столкновение имитировали ударом тележки с закреплённым деформируемым барьером на скорости 50 километров в час. Процедура соответствует требованиям Правил ООН № R95. Автомобиль оснащён боковой шторкой безопасности — это решение применено на модели Lada впервые. Благодаря ей нагрузка на голову водителя осталась в безопасной зелёной зоне с большим запасом, как и общее состояние манекена.
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