Кроссовер Lada Azimut прошёл обязательные государственные краш-тесты

Во время имитации лобового столкновения машина на скорости 56 километров в час ударилась о деформируемый барьер с частичным перекрытием. Это испытание проводится согласно международным Правилам Организации Объединённых Наций № R94. Высокоскоростная съёмка показала, что фронтальные подушки безопасности раскрылись вовремя и полностью. Записывающие устройства на манекенах зарегистрировали минимальные и совершенно безопасные показатели. На итоговой визуализации оба манекена окрасились в зелёный цвет, означающий отсутствие критических рисков.