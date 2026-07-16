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Опубликовано 16 июля 2026, 12:51
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Кроссовер Lada Azimut прошёл обязательные государственные краш-тесты

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Кроссовер Lada Azimut подтвердил высокий уровень пассивной защиты на испытаниях. Новый кроссовер АвтоВАЗа — Lada Azimut — завершил обязательные государственные краш-тесты. Проверка подтвердила, что автомобиль соответствует национальным требованиям пассивной безопасности с заметным запасом прочности. Об этом Quto сообщили в пресс-службе российского автоконцерна.
Кроссовер Lada Azimut прошёл обязательные государственные краш-тесты
Пресс-служба АвтоВАЗа

Во время имитации лобового столкновения машина на скорости 56 километров в час ударилась о деформируемый барьер с частичным перекрытием. Это испытание проводится согласно международным Правилам Организации Объединённых Наций № R94. Высокоскоростная съёмка показала, что фронтальные подушки безопасности раскрылись вовремя и полностью. Записывающие устройства на манекенах зарегистрировали минимальные и совершенно безопасные показатели. На итоговой визуализации оба манекена окрасились в зелёный цвет, означающий отсутствие критических рисков.

Кроссовер Lada Azimut прошёл обязательные государственные краш-тесты

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Боковое столкновение имитировали ударом тележки с закреплённым деформируемым барьером на скорости 50 километров в час. Процедура соответствует требованиям Правил ООН № R95. Автомобиль оснащён боковой шторкой безопасности — это решение применено на модели Lada впервые. Благодаря ей нагрузка на голову водителя осталась в безопасной зелёной зоне с большим запасом, как и общее состояние манекена.

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Источник:Пресс-служба АвтоВАЗа
Автор:Марина Аверкина
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