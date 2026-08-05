В России спрогнозировали цену на кроссовер Belgee X50

Опубликовано 05 августа 2026, 14:231 мин.
В России спрогнозировали цену на кроссовер Belgee X50Марка Belgee анонсировала планы по выводу на российский рынок дешевого кроссовера X50
Эксперт спрогнозировал высокий спрос на Belgee X50 при цене около двух миллионов. Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в беседе с «Российской газетой» назвал предполагаемую стоимость модели для покупателей в нашей стране.
Belgee
По его словам, в более демократичном по цене варианте автомобиль может быть оснащён атмосферным мотором мощностью 122 лошадиные силы, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой с гидротрансформатором без роботизированной трансмиссии или вариатора.
Эксперт предположил, что продавать кроссовер в России могут по цене около двух миллионов рублей или «немного выше». Иванов уверен, что при такой стоимости спрос может быть «хорошим». «Такой автомобиль будет интересен не только частным клиентам, но и каршерингу, корпоративным паркам и другим покупателям, где важны цена, надёжность, простота эксплуатации и стоимость владения», — подытожил специалист.
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Источник:RG.RU
Автор:Марина Аверкина
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