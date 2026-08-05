В России спрогнозировали цену на кроссовер Belgee X50

По его словам, в более демократичном по цене варианте автомобиль может быть оснащён атмосферным мотором мощностью 122 лошадиные силы, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой с гидротрансформатором без роботизированной трансмиссии или вариатора.

Эксперт предположил, что продавать кроссовер в России могут по цене около двух миллионов рублей или «немного выше». Иванов уверен, что при такой стоимости спрос может быть «хорошим». «Такой автомобиль будет интересен не только частным клиентам, но и каршерингу, корпоративным паркам и другим покупателям, где важны цена, надёжность, простота эксплуатации и стоимость владения», — подытожил специалист.

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