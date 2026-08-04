Россияне начали скупать подержанные мотоциклы

Бестселлером на рынке мотоциклов с пробегом стали модели Honda — на них остановили свой выбор 13,8 тыс. покупателей.

Вторую строчку с результатом 10,9 тыс. экземпляров занимает Yamaha, замыкает тройку лидеров Kawasaki — с января по июнь новых владельцев нашли 6,3 тыс. байков. Кроме того, спросом на российском рынке пользовались BMW и Suzuki — на них пришлось 6,1 и 5,9 тыс. сделок соответственно.

Среди моделей наиболее востребованными у россиян оказались Honda CBR (2,9 тыс. шт.), Honda CB (2,3 тыс. шт.), Suzuki GSX (1,5 тыс. шт.), Yamaha YZF (1,4 тыс. шт.) и Honda NC (1,2 тыс. шт.).

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