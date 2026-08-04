Концерн Changan готовит крутые новинки для России

Документы, действующие до 2036 года, распространяются на широкий перечень продукции, в том числе автомобили легковые и грузовые, гибридные легковые, а также кузова и их отдельные части, двигатели, шасси, системы безопасности. Включает перечень и автодома.

Напомним, продажи Deepal S07 стартовали в России в июле 2026 года. Модель оснащается 238-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый двигатель и электромотор, обеспечивающий разгон от 0 до 100 км/ч за 7,7 секунды.

Одной из наиболее ярких отличительных черт модели является полное отсутствие панели приборов: водителю предложено пользоваться проекционным дисплеем.

Производство кроссовера налажено на калининградском заводе «Автотор», а стоит «семёрка» от 5 289 900 рублей без учёта всех скидок и спецпредложений.

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