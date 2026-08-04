Концерн Changan готовит крутые новинки для России

Концерн Changan готовит крутые новинки для РоссииПроизводитель запатентовал два новых кроссовера под маркой Deepal
Документы, действующие до 2036 года, распространяются на широкий перечень продукции, в том числе автомобили легковые и грузовые, гибридные легковые, а также кузова и их отдельные части, двигатели, шасси, системы безопасности. Включает перечень и автодома.
Напомним, продажи Deepal S07 стартовали в России в июле 2026 года. Модель оснащается 238-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый двигатель и электромотор, обеспечивающий разгон от 0 до 100 км/ч за 7,7 секунды.
Одной из наиболее ярких отличительных черт модели является полное отсутствие панели приборов: водителю предложено пользоваться проекционным дисплеем.
Производство кроссовера налажено на калининградском заводе «Автотор», а стоит «семёрка» от 5 289 900 рублей без учёта всех скидок и спецпредложений.
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