Опубликовано 04 августа 2026, 09:361 мин.
В России предложено отменить плату на части автодорогДепутат призвал сделать ремонтируемые участки бесплатными
В России предложено отменить плату на части автодорог. Если на платной трассе ведутся ремонтные работы, которые затрудняют движение автомобилей, плату на этом отрезке нужно отменить. Об этом заявил председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Тарасенков Александр/PhotoXPress.ru
Политик подчеркнул, что пробки на платных транспортных артериях лишают их главного смысла — обеспечить удобный и скоростной проезд водителей. При этом любой ремонт, как правило, сопровождается сужением дороги, из-за чего образуются заторы.
«Получается противоречивая ситуация: люди заплатили деньги за проезд по платному участку и встали в серьезную пробку на всем пути следования. За что тогда оплата, хочется спросить? Уверен, что сначала нужно закончить ремонтные работы на платных участках трассы, а затем взимать деньги», — подчеркнул Леонов.
Читайте также: