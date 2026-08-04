В России предложено отменить плату на части автодорог

Политик подчеркнул, что пробки на платных транспортных артериях лишают их главного смысла — обеспечить удобный и скоростной проезд водителей. При этом любой ремонт, как правило, сопровождается сужением дороги, из-за чего образуются заторы.

«Получается противоречивая ситуация: люди заплатили деньги за проезд по платному участку и встали в серьезную пробку на всем пути следования. За что тогда оплата, хочется спросить? Уверен, что сначала нужно закончить ремонтные работы на платных участках трассы, а затем взимать деньги», — подчеркнул Леонов.

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