В России призвали изменить порядок принудительной эвакуации машин

Нововведения предполагают внесение поправок в статью 27.13 КоАП. Сегодня в документе отсутствуют нормы об оповещении граждан, если их транспортное средство задерживают и перевозят на штрафстоянку.

«Порядок перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств должен содержать положение, согласно которому до принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством Единого портала за 15 минут до начала перемещения указанного транспортного средства», — указано в документе.

В пояснительной записке к документу указано, что законодательство позволяет автомобилисту остановить процесс эвакуации, но для этого водитель должен прибыть на место неправильной парковки до начала погрузки на эвакуатор.

Тем не менее, без оперативного извещения большая часть граждан узнаёт об эвакуации слишком поздно и вынуждена оплачивать не только штраф, но и принудительное перемещение и хранение легковушки. Авторы законопроекта отмечают, что поправки позволят россиянам сэкономить на принудительной «услуге», так как они получат возможность оперативно прибыть на место и убрать автомобиль.

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