В России дроны захотели приравнять к дорожным камерам

Сегодня гаишники в разных регионах страны используют беспилотники для поиска водителей, которые выезжают на встречную полосу или обочину, фиксируются и другие нарушения. Однако после этого инспекторам нужно найти и остановить автомобилиста, лично вручить ему протокол, а все данные с дрона приобщаются к делу.

Нововведение подразумевает перевод всего процесса в автоматический режим, то есть нарушителю хотят начать рассылать постановления по почте, как это сегодня происходит с дорожными камерами.

Впрочем, эксперты отмечают, что автоматизация фиксации с воздуха вряд ли возможна, так как коптер висит слишком высоко и не всегда способен распознать дорожную разметку, зону обочины и госномер машины.

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