В России дроны захотели приравнять к дорожным камерам

Опубликовано 03 августа 2026, 09:491 мин.
В России дроны захотели приравнять к дорожным камерамПравительство и операторы комплексов фиксации хотят расширить функционал беспилотников
В РФ дроны захотели приравнять к дорожным камерам. Операторы комплексов фото- и видеофиксации обратились в кабмин с просьбой изменить законодательство и приравнять квадрокоптеры к стационарным устройствам, установленным на дорогах. В регионах инициативу уже поддержали.
РИА Новости / Виталий Белоусов
Сегодня гаишники в разных регионах страны используют беспилотники для поиска водителей, которые выезжают на встречную полосу или обочину, фиксируются и другие нарушения. Однако после этого инспекторам нужно найти и остановить автомобилиста, лично вручить ему протокол, а все данные с дрона приобщаются к делу.
Нововведение подразумевает перевод всего процесса в автоматический режим, то есть нарушителю хотят начать рассылать постановления по почте, как это сегодня происходит с дорожными камерами.
Впрочем, эксперты отмечают, что автоматизация фиксации с воздуха вряд ли возможна, так как коптер висит слишком высоко и не всегда способен распознать дорожную разметку, зону обочины и госномер машины.
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Источник:Коммерсантъ
Автор:Светлана Ходос
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