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Опубликовано 31 июля 2026, 17:59
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Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца

Кольцевая магистраль, а также ряд близлежащих улиц, будут закрыты ради велофестиваля
Водителей в Москве предупредили о перекрытии Садового кольца. В столичном департаменте транспорта сообщили, что в первые выходные августа для автомобилей будет закрыта одна из крупнейших городских магистралей. Связано это с проведением Ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо».
Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца
РИА Новости / Кирилл Каллиников

Уточняется, что движение будет перекрыто с полуночи 1 августа до 25:59 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до Плющихи, также моторный транспорт не будут пускать с 15:00 1 августа до 01:00 2 августа на Садовое кольцо и Зубовскую улицу от проезда Девичьего Поля до Садового кольца.

Помимо этого, 1 августа с 17:00 и до окончания всех мероприятий запрет на проезд будет действовать на Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской.

Сообщается, что частичные ограничения ожидаются также 1 августа с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, а также на Большой Пироговской от Еланского до Зубовской — на участке количество полос будет сокращено до одной в каждом направлении.

На всех указанных отрезках также будет запрещена парковка.

Московским водителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами или городским транспортом.

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Автор:Светлана Ходос
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