Foton объявил цены на новый семиместный фургон в России

Foton объявил цены на новый семиместный фургон в РоссииГрузопассажирский автомобиль уже появился в автосалонах марки
Размеры машины составляют 5990 х 2000 х 1435 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 3350 мм.
В движение модель приводит 2,5-литровый турбодизель на 154 л. с. и 415 Нм крутящего момента, с которым сочетается 6-ступенчатая «механика».
В салоне установлено два кресла спереди и четыре сиденья сзади, а грузовой отсек отделён глухой перегородкой с небольшим люком для негабаритных грузов. С пассажирской стороны в отделке использовались композитные материалы и ткань, с грузовой — фанерой.
Оснащение включает светодиодную головную оптику, пакет термо-, шумо- и виброизоляции кузова, независимым отопителем салона, кондиционер, электростеклоподъёмники, задние датчики парковки, запуск двигателя с кнопки, а также аудиосистему с поддержкой Bluetooth, USB и AUX.
Стоимость фургона Foton Toano начинается от 4 320 000 рублей.
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