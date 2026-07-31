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Опубликовано 31 июля 2026, 14:57
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Foton объявил цены на новый семиместный фургон в России

Грузопассажирский автомобиль уже появился в автосалонах марки
Foton объявил российские цены на новый семиместный фургон. Российская компания «МБ Рус», которая является официальным дистрибьютором китайских коммерческих автомобилей, представила новую грузопассажирскую версию модели Toano с компоновкой сидений 6+1. Как сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе фирмы, новинка уже добралась до дилерских центров бренда.
Foton объявил цены на новый семиместный фургон в России
Foton

Размеры машины составляют 5990 х 2000 х 1435 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 3350 мм.

В движение модель приводит 2,5-литровый турбодизель на 154 л. с. и 415 Нм крутящего момента, с которым сочетается 6-ступенчатая «механика».

В салоне установлено два кресла спереди и четыре сиденья сзади, а грузовой отсек отделён глухой перегородкой с небольшим люком для негабаритных грузов. С пассажирской стороны в отделке использовались композитные материалы и ткань, с грузовой — фанерой.

Foton объявил цены на новый семиместный фургон в России

© Foton

Оснащение включает светодиодную головную оптику, пакет термо-, шумо- и виброизоляции кузова, независимым отопителем салона, кондиционер, электростеклоподъёмники, задние датчики парковки, запуск двигателя с кнопки, а также аудиосистему с поддержкой Bluetooth, USB и AUX.

Стоимость фургона Foton Toano начинается от 4 320 000 рублей.

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