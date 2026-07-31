Foton объявил цены на новый семиместный фургон в России

Размеры машины составляют 5990 х 2000 х 1435 мм в длину, ширину и высоту, расстояние между осями равно 3350 мм.

В движение модель приводит 2,5-литровый турбодизель на 154 л. с. и 415 Нм крутящего момента, с которым сочетается 6-ступенчатая «механика».

В салоне установлено два кресла спереди и четыре сиденья сзади, а грузовой отсек отделён глухой перегородкой с небольшим люком для негабаритных грузов. С пассажирской стороны в отделке использовались композитные материалы и ткань, с грузовой — фанерой.