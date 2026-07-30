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Опубликовано 30 июля 2026, 16:55
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В Китае продвинутые машины лишатся нестандартных ходовых огней

Под запрет попадут синие диоды, которыми обозначают включённый автопилот
В Китае самые технологичные машины лишатся нестандартных ходовых огней. Министерство промышленности и информационных технологий Поднебесной приняло решение усилить контроль за соблюдением местного стандарта GB4785. Согласно документу, на автомобилях может быть установлена светотехника белого, жёлтого, красного и янтарного цветов. А вот синие диоды, которым обозначают транспортные средства с активированной системой автономного вождения, окажутся вне закона.
В Китае продвинутые машины лишатся нестандартных ходовых огней
Li Auto

В ведомстве подчеркнули, что с 1 августа 2026 года все новые заявки будут проверять крайне тщательно на соответствие нацстандарту. При этом ожидается, что профильные ведомства подготовят дополнительные пояснения для дальнейшего уточнения этих ограничений.

Стоит отметить, что китайские производители автомобилей используют светотехнику синего или голубого цветов для обозначения машин с активированными системами помощи водителю — это удобно, так как многие модели вполне могут передвигаться полностью автономном режиме, а от сидящего за рулём человека нужно только следить за дорогой.

Противники нестандартной оптики на машинах заявляют, что лампочки синего цвета создают угрозу дорожной безопасности и «могут отвлекать водителей и пешеходов». В то время как сторонники утверждают, что подобные ходовые огни являются «критически важным ориентиром» на дорогах.

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Автор:Светлана Ходос
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