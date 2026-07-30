В Китае продвинутые машины лишатся нестандартных ходовых огней

В ведомстве подчеркнули, что с 1 августа 2026 года все новые заявки будут проверять крайне тщательно на соответствие нацстандарту. При этом ожидается, что профильные ведомства подготовят дополнительные пояснения для дальнейшего уточнения этих ограничений.

Стоит отметить, что китайские производители автомобилей используют светотехнику синего или голубого цветов для обозначения машин с активированными системами помощи водителю — это удобно, так как многие модели вполне могут передвигаться полностью автономном режиме, а от сидящего за рулём человека нужно только следить за дорогой.

Противники нестандартной оптики на машинах заявляют, что лампочки синего цвета создают угрозу дорожной безопасности и «могут отвлекать водителей и пешеходов». В то время как сторонники утверждают, что подобные ходовые огни являются «критически важным ориентиром» на дорогах.

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