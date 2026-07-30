Раскрыто оснащение нового компакт-кросса Tenet Plus для россиян

Кроссовер построен на платформе PMA (PLUS Modular Architecture), а его размеры составляют 4505 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1635 мм в высоту, расстояние между осями равно 2700 мм.

Под капотом модели разместится 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 сил и 225 Нм крутящего момента, работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — только передний.