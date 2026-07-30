Раскрыто оснащение нового компакт-кросса Tenet Plus для россиян

Раскрыто оснащение нового компакт-кросса Tenet Plus для россиянНовый L4 будет предложен покупателям в двух вариантах исполнения
Кроссовер построен на платформе PMA (PLUS Modular Architecture), а его размеры составляют 4505 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1635 мм в высоту, расстояние между осями равно 2700 мм.
Под капотом модели разместится 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 сил и 225 Нм крутящего момента, работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — только передний.
Базовое оборудование будет включать 8,8-дюймовую панель приборов, мультимедиа с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему с 6 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, дистанционный запуск двигателя, а также подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Оснащение топовой комплектации расширено за счёт панорамной крыши, камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и расширенный перечень электронных систем безопасности.
Информация о ценах и сроках появления Tenet Plus L4 в дилерских центрах будет раскрыта в ближайшее время.
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