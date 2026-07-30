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Опубликовано 30 июля 2026, 14:28
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В России завершилось производство самого доступного Tenet

В компании отметили, что жизненный цикл T4 подошёл к концу
В РФ свернули производство самого доступного Tenet. В Калужской области на заводе холдинга AGR завершилась сборка компактного кроссовера T4. Автомобиль выпускался около года и теперь, как сообщили в пресс-службе бренда изданию RG.RU, её жизненный цикл подошёл к концу.
В России завершилось производство самого доступного Tenet
Tenet

В компании отметили, что место модели в линейке займёт удлинённый T4L, продажи которого стартовали в мае 2026 года.

«В ходе исследования потребительских предпочтений был зафиксирован повышенный спрос на доступный семейный кроссовер с просторным салоном, современными опциями безопасности и комфорта», — отметили в Tenet.

Напомним, размеры T4L составляют 4506 мм в длину, 1828 мм в ширину и 1701 мм в высоту, расстояние между осями равно 2650 мм. Это на 186 мм длиннее T4, в колёсная база увеличилась на 40 мм.

В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий в связке с 6-диапазонной роботизированной трансмиссией, привод — только передний.

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