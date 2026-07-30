ВС разрешил отбирать у россиян уже проданные машины при одном условии

ВС разрешил отбирать у россиян уже проданные машины при одном условииМера может применяться в отношении пьяных водителей
В районном суде пришли к выводу, что транспортное средство было перепродано до совершения нарушения, так что оно принадлежит новому владельцу, а не автомобилисту. Поэтому его нужно вернуть собственнику.
С решением не согласились в ВС РФ. Судьи указали, что даже если машина не принадлежит обвиняемому, но использовалась для совершения уголовного преступления (а повторное управление в пьяном виде относится именно к ним), то она подлежит конфискации. А право собственности в этом случае определяется не регистрацией автомобиля, а его фактической передачей.
Согласно материалам дела, легковушка не была передана покупателю после подписания договора купли-продажи, это подтверждает и продавец, который планировал отдать машину после ремонта. Таким образом, нарушитель не выполнил свои обязательства и сохранил за собой право собственности.
В высшей судебной инстанции подчеркнули, что в данном случае сама конфискация является не дополнительным наказанием, а «обязательной мерой уголовно-правового характера».
Впрочем, в суде отметили, что вопрос о принадлежности автомобиля может быть рассмотрен в особом порядке, так что дело будет направлено на новое рассмотрение.
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