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Опубликовано 30 июля 2026, 12:37
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ВС разрешил отбирать у россиян уже проданные машины при одном условии

Мера может применяться в отношении пьяных водителей
ВС разрешил забирать у россиян уже проданные машины при одном условии. Верховный суд России рассмотрел дело автомобилиста о конфискации автомобиля за вождение в состоянии опьянения. Сама машина к тому времени уже была продана, однако Генпрокуратура оспорила решение нижестоящих инстанций, которые отказались изымать принадлежащее другому человеку имущество.
ВС разрешил отбирать у россиян уже проданные машины при одном условии
РИА Новости / Максим Богодвид

В районном суде пришли к выводу, что транспортное средство было перепродано до совершения нарушения, так что оно принадлежит новому владельцу, а не автомобилисту. Поэтому его нужно вернуть собственнику.

С решением не согласились в ВС РФ. Судьи указали, что даже если машина не принадлежит обвиняемому, но использовалась для совершения уголовного преступления (а повторное управление в пьяном виде относится именно к ним), то она подлежит конфискации. А право собственности в этом случае определяется не регистрацией автомобиля, а его фактической передачей.

Согласно материалам дела, легковушка не была передана покупателю после подписания договора купли-продажи, это подтверждает и продавец, который планировал отдать машину после ремонта. Таким образом, нарушитель не выполнил свои обязательства и сохранил за собой право собственности.

В высшей судебной инстанции подчеркнули, что в данном случае сама конфискация является не дополнительным наказанием, а «обязательной мерой уголовно-правового характера».

Впрочем, в суде отметили, что вопрос о принадлежности автомобиля может быть рассмотрен в особом порядке, так что дело будет направлено на новое рассмотрение.

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Источник:РАПСИ
Автор:Светлана Ходос
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