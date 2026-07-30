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Опубликовано 30 июля 2026, 09:42
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GAC раскрыл судьбу суббренда Ray в России

Производитель объяснил, планирует ли везти машины в нашу страну
GAC раскрыл судьбу машин новой марки Ray в РФ. Китайский автогигант представил на домашнем рынке новый суббренд Ray и первую модель — седан под индексом 7. Теперь же в беседе с RG.RU представители бренда сообщили, доберётся ли новинка до российского рынка.
GAC раскрыл судьбу суббренда Ray в России
GAC

«На данный момент нет никакой информации о планирующемся запуске Ray на российском рынке. В случае каких-либо изменений компания своевременно сделает официальный анонс», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Автомобили Ray 7 ориентированы, в первую очередь, на молодых водителей. Они, как ожидается, станут буквально «гаджетами на колёсах» и будут оснащаться аккумулятором CATL, новой системой управления электроприводом и комплексом водительских ассистентов на базе лидара. Подробности о техническом оснащении и комплектациях пока не раскрываются.

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