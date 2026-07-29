В России на продажу выставили 11-летний дорогой внедорожник Toyota

Автомобиль находится в Нефтекамске

В РФ на продажу выставили очень дорогой внедорожник Toyota почти без пробега . В одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже японского вездехода Land Cruiser 2015 года выпуска. Сообщается, что все эти годы автомобиль находился у одного собственника, хранился в гараже и находится в состоянии «капсулы времени». Как сообщает портал 110km.ru, машина находится в Нефтекамске.