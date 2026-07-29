До России добрался «умный» кроссовер Changan Nevo

Размеры автомобиля составляют 4435 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1595 мм в высоту, размер багажника — от 540 до 1380 литров.

В движение новинку приводит установленный на передней оси электромотор на 163 л. с., работающий в связке с 51,9-киловаттным аккумулятором. Запас хода достигает 506 км по циклу CLTS.