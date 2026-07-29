Geely предложит россиянам новый дальнобойный кроссовер

Модель построена на модульной платформе GEA (Global Electric Architecture). Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор на 99 л. с., работающий исключительно для подзарядки литий-железо-фосфатного аккумулятора LiFePO4, а также гибридную трансмиссию с электромотором. Отдача агрегатов составляет 218 л. с. и 262 Нм крутящего момента, что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 8,1 секунды.

Оснащаться новинка будет 10,2-дюймовой виртуальной панелью приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю 15,4 дюйма, акустикой Flyme Sound с 16 динамиками, адаптивным круиз-контролем.