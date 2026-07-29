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Опубликовано 29 июля 2026, 10:28
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Geely предложит россиянам новый дальнобойный кроссовер

Производитель анонсировал скорое появление в шоурумах гибридного EX5
Geely привезёт в Россию новую версию популярного кроссовера. Китайский автопроизводитель анонсировал скорое появление на российском рынке паркетника EX5 в новом варианте исполнения EM-R с гибридной установкой последовательного типа. Об этом пресс-служба компании сообщила редакции Quto.ru.
Geely предложит россиянам новый дальнобойный кроссовер
Geely

Модель построена на модульной платформе GEA (Global Electric Architecture). Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор на 99 л. с., работающий исключительно для подзарядки литий-железо-фосфатного аккумулятора LiFePO4, а также гибридную трансмиссию с электромотором. Отдача агрегатов составляет 218 л. с. и 262 Нм крутящего момента, что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 8,1 секунды.

Оснащаться новинка будет 10,2-дюймовой виртуальной панелью приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю 15,4 дюйма, акустикой Flyme Sound с 16 динамиками, адаптивным круиз-контролем.

© Geely

Сроки старта продаж Geely EX5 EM-R на российском рынке, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.

Сегодня линейка батарейных машин марки включает EX5 EM-i с последовательно-параллельной гибридной установкой, а также полностью электрический EX5.

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