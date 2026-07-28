Непопулярный в России бренд анонсировал появление нового кроссовера

Производитель отметил, что в движение модель приводит современный турбомотор с улучшенными по сравнению с предшественником динамическими характеристиками. Кроме того, инженеры бренда доработали подвеску, установили новые тормозные механизмы и улучшили шумоизоляцию.

Судя по изображениям модели, внешне она не изменится. Но в салоне, как ожидается, появятся медиасистема и другая центральная консоль.

Сроки появления обновлённого VGV U70 Plus, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.