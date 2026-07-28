Новости
Опубликовано 28 июля 2026, 19:54
1 мин.

Непопулярный в России бренд анонсировал появление нового кроссовера

Компания VGV объявила о скором появлении в продаже обновлённого U70 Plus
Непопулярный в РФ автобренд намерен предложить россиянам новый кроссовер. Компания VGV объявила о скором появлении на российском рынке рестайлингового вседорожника U70 Plus. Модель обзаведётся рядом доработок в салоне, также автомобиль получил ряд технических доработок. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.
Непопулярный в России бренд анонсировал появление нового кроссовера
VGV

Производитель отметил, что в движение модель приводит современный турбомотор с улучшенными по сравнению с предшественником динамическими характеристиками. Кроме того, инженеры бренда доработали подвеску, установили новые тормозные механизмы и улучшили шумоизоляцию.

Судя по изображениям модели, внешне она не изменится. Но в салоне, как ожидается, появятся медиасистема и другая центральная консоль.

Сроки появления обновлённого VGV U70 Plus, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.

Непопулярный в России бренд анонсировал появление нового кроссовера

© VGV

Актуальная версия оснащается 2,0-литровым турбомотором на 199 сил, работающим в связке с 8-ступенчатым «автоматом», привод — передний. Россияне могут выбрать кроссовер в версиях с пятью или семью посадочными местами в салоне.

Читайте также:

  • Психолог объяснил, к чему снится автомобиль
  • В Петербурге началось производство нового кроссовера Jeland
  • Дилеры сообщили о снижении скидок на один тип машин в России
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#VGV
,
#SUV / внедорожники
,
#продажи
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Непопулярный в России бренд анонсировал появление нового кроссовера