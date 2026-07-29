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Опубликовано 29 июля 2026, 09:41
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Российским таксистам разрешили ездить на локализованных машинах

Минпромторг внёс в перечень шесть новых моделей
Российским таксистам разрешили ездить на локализованных машинах. Министерство промышленности и торговли России обновило перечень автомобилей, на которых разрешено осуществлять пассажирские перевозки. В обновлённый список вошли модели, производство которых налажено на территории нашей страны.
Российским таксистам разрешили ездить на локализованных машинах
Tenet

Согласно документу, отныне для закупок в такси станут доступны Tenet T4L, T8 и A8, Jeland J6. Omoda C7 и Jetour Dashing.

Всего в список локализованных машин, которые доступны для таксистов, вошли 36 моделей марок Tenet, Haval, Jetour, Jeland, Omoda, Evolute, Voyah, Lada, Sollers, Umo, «Москвич» и «Атом».

В министерстве подчеркнули, что все автомобили из перечня соответствуют критериям: их собирают на территории России в рамках СПИК, общее количество баллов локализации соответствует установленному правительством порогу или власти приняли соответствующее решение, если специнвестконтракт был заключён позднее 1 марта 2025 года.

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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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