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Опубликовано 29 июля 2026, 13:05
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Россиянам раскрыли опасность заправки машин после отсечки пистолета на АЗС

Механик объяснил, к чему может привести перелив топлива
Россиянам объяснили опасность заправки машин после отсечки пистолета на АЗС. Во время заправки автомобилей бензином многие водители стараются долить «горючее» в бак уже после того, как на пистолете сработала отсечка. Однако, по словам технического директора сети автосервисов Никиты Родионова, которые приводит RG.RU, это не идёт на пользу машинам.
Россиянам раскрыли опасность заправки машин после отсечки пистолета на АЗС
Ведомости/PhotoXPress.ru

«Автоматическая отсечка пистолета на АЗС устроена довольно просто: в носике есть канал, который реагирует на изменение давления и потока воздуха рядом с горловиной бака. Пока в баке есть свободный объём, бензин идёт ровно, а как только уровень топлива поднимается до рассчитанной отметки, поток воздуха меняется и пистолет срабатывает — щёлкает и перекрывает подачу. Это не просто совет, а сигнал, который означает — бак заполнен до нормы. Если доливать выше, возникают риски для топливной системы и безопасности», — пояснил эксперт.

Он отметил, что если после срабатывания пистолета водитель продолжает доливать по чуть-чуть, топливо заполняет пространство, в котором должны находиться пары бензина.

При этом современные автомобили оснащаются системой улавливания паров: через вентиляционные каналы они попадают в адсорбер с активированным углём и уже оттуда небольшими порциями возвращаются в двигатель для дожигания. Если вместо паров в систему попадёт само «горючее», уголь может пропитаться им, из-за чего клапан продувки залипнет. Симптомы определить просто: в салоне появляется стойкий запах бензина, обороты мотора начинают «плавать», а на приборке появляется индикатор Check Engine.

«Ремонт адсорбера и клапанов вентиляции - это нередко десятки тысяч рублей, то есть в разы больше той пары литров, которые владелец пытался долить после щелчка», — подчеркнул Родионов.

Кроме того, бензин может просочиться через горловину или дренажные трубки и попасть на элементы проводки, подвески, выхлопа, резиновые детали под днищем, кузов. Он способен постепенно разъедать краску, а при попадании на раскалённый выхлоп — стать причиной пожара.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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