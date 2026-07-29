Россиянам раскрыли опасность заправки машин после отсечки пистолета на АЗС

«Автоматическая отсечка пистолета на АЗС устроена довольно просто: в носике есть канал, который реагирует на изменение давления и потока воздуха рядом с горловиной бака. Пока в баке есть свободный объём, бензин идёт ровно, а как только уровень топлива поднимается до рассчитанной отметки, поток воздуха меняется и пистолет срабатывает — щёлкает и перекрывает подачу. Это не просто совет, а сигнал, который означает — бак заполнен до нормы. Если доливать выше, возникают риски для топливной системы и безопасности», — пояснил эксперт.

Он отметил, что если после срабатывания пистолета водитель продолжает доливать по чуть-чуть, топливо заполняет пространство, в котором должны находиться пары бензина.

При этом современные автомобили оснащаются системой улавливания паров: через вентиляционные каналы они попадают в адсорбер с активированным углём и уже оттуда небольшими порциями возвращаются в двигатель для дожигания. Если вместо паров в систему попадёт само «горючее», уголь может пропитаться им, из-за чего клапан продувки залипнет. Симптомы определить просто: в салоне появляется стойкий запах бензина, обороты мотора начинают «плавать», а на приборке появляется индикатор Check Engine.

«Ремонт адсорбера и клапанов вентиляции - это нередко десятки тысяч рублей, то есть в разы больше той пары литров, которые владелец пытался долить после щелчка», — подчеркнул Родионов.

Кроме того, бензин может просочиться через горловину или дренажные трубки и попасть на элементы проводки, подвески, выхлопа, резиновые детали под днищем, кузов. Он способен постепенно разъедать краску, а при попадании на раскалённый выхлоп — стать причиной пожара.

Читайте также: