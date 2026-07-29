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Опубликовано 29 июля 2026, 17:12
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Водитель в Подмосковье остановил крупное шоссе ради котёнка

Автомобилист вовремя заметил на дороге испуганное животное
Водитель в Московской области остановил оживлённое шоссе ради котёнка. В Солнечногорском районе Подмосковья автомобилист вовремя заметил едва выбежавшего на дороге и едва не угодившего под колёса молодого кота. Водитель вовремя успел заметить животное и остановить поток на Ленинградском шоссе.
Водитель в Подмосковье остановил крупное шоссе ради котёнка
Скриншот

Видеозапись со спасением пушистого заметили в региональном подразделении ГИБДД. Сообщается, что котёнок выбежал на дорогу и едва не попал под колёса проезжающих мимо машин, и что хвостатому повезло, что водитель вовремя заметил его и остановил движение ради его спасения.

«Это видео — наглядный пример того, что пешеход, животное или иное препятствие могут внезапно появиться на дороге даже там, где этого не ожидает водитель. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Это сохраняет жизни», — заключили в подмосковной Госавтоинспекции.

Что стало с котейкой после спасения, не уточняется.

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Источник:Госавтоинспекция Московской области
Автор:Светлана Ходос
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