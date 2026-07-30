Гриб призвал нарисовать на тротуарах разметку для движения

«Надо решать проблему передвижения электросамокатов и электровелосипедов в пешеходных зонах. К сожалению, вопрос застопорился. Считаю, что пока необходимо нарисовать велодорожки на широких тротуарах, если это возможно, чтобы разделить потоки на самокатах, электровелосипедах и пешеходов. Если такой возможности нет, то велодорожки следует выделить с краю проезжей части», — заявил Гриб.

При этом он считает, с учётом массы и возможной скорости подобный транспорт вовсе не предназначен для передвижения по пешеходным зонам, а за пересечение линий разметки пользователей средств индивидуальной мобильности и велокурьеров нужно привлекать к ответственности. Кто именно должен за этим следить, чиновник не уточнил.

«Травматизм пешеходов растёт, люди боятся передвигаться даже по пешеходным зонам, когда мимо на бешеной скорости несётся электросамокат или электровелосипед! Я обращаюсь к МВД и региональным властям с просьбой навести порядок в этой сфере. Поэтому, я считаю, что можно вводить повышенные санкции за съезд с велодорожки», — заявил заместитель секретаря.

Читайте также: