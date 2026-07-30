Новости
Опубликовано 30 июля 2026, 15:25
1 мин.

Гриб призвал нарисовать на тротуарах разметку для движения

В ОП предложили разделить пешеходов и электросамокаты отдельными дорожками
Гриб предложил нарисовать дорожную разметку на тротуарах. В Общественной палате (ОП) заявили, что на широких тротуарах в городах нужно разделить движение пешеходов, электросамокатов и курьеров при помощи отдельных велодорожек. По мнению замсекретаря ведомства Владислава Гриба, если нарисовать дорожки не удаётся, электротранспорт нужно обязать ездить среди автомобилей.
Гриб призвал нарисовать на тротуарах разметку для движения
РИА Новости / Владимир Вяткин

«Надо решать проблему передвижения электросамокатов и электровелосипедов в пешеходных зонах. К сожалению, вопрос застопорился. Считаю, что пока необходимо нарисовать велодорожки на широких тротуарах, если это возможно, чтобы разделить потоки на самокатах, электровелосипедах и пешеходов. Если такой возможности нет, то велодорожки следует выделить с краю проезжей части», — заявил Гриб.

При этом он считает, с учётом массы и возможной скорости подобный транспорт вовсе не предназначен для передвижения по пешеходным зонам, а за пересечение линий разметки пользователей средств индивидуальной мобильности и велокурьеров нужно привлекать к ответственности. Кто именно должен за этим следить, чиновник не уточнил.

«Травматизм пешеходов растёт, люди боятся передвигаться даже по пешеходным зонам, когда мимо на бешеной скорости несётся электросамокат или электровелосипед! Я обращаюсь к МВД и региональным властям с просьбой навести порядок в этой сфере. Поэтому, я считаю, что можно вводить повышенные санкции за съезд с велодорожки», — заявил заместитель секретаря.

Читайте также:

  • Раскрыто оснащение нового компакт-кросса Tenet Plus для россиян
  • В России завершилось производство самого доступного Tenet
  • До России добрался новый дизельный внедорожник из Китая
Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#СИМ
,
#велосипеды
,
#Дороги
,
#автомобильные новости
,
#законы
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Гриб призвал нарисовать на тротуарах разметку для движения