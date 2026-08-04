Петербуржцам предложили «Легко» получить новую Lada

Сообщается, что с августа подписаться на отечественные автомобили могут не только частные клиенты, но и компании. Сам сервис действует в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, в сентябре 2026 года в списке доступных для аренды машин появится Lada Largus.

«Подписка снимает с клиента все привычные хлопоты владения автомобилем: не нужно думать про страховку, обслуживание, эксплуатационные расходы — всё уже включено в один прозрачный платёж. Именно поэтому формат оказался востребован: людям важны стабильность и предсказуемость», — отметил вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Читайте также: