Опубликовано 04 августа 2026, 12:201 мин.
Петербуржцам предложили «Легко» получить новую LadaАвтоВАЗ сообщил о расширении географии фирменной подписки
Петербуржцам предложили «Легко» получить новую Lada. Волжский автозавод сообщил о появлении фирменного сервиса подписки, то есть долгосрочной аренды, в Санкт-Петербурге. Сама услуга называется «Lada Легко», а в ближайшее время автопроизводитель намерен также расширить доступный модельный ряд. Об этом редакции Quto.ru сообщили в пресс-службе предприятия.
Lada
Сообщается, что с августа подписаться на отечественные автомобили могут не только частные клиенты, но и компании. Сам сервис действует в Москве и Санкт-Петербурге.
Помимо этого, в сентябре 2026 года в списке доступных для аренды машин появится Lada Largus.
«Подписка снимает с клиента все привычные хлопоты владения автомобилем: не нужно думать про страховку, обслуживание, эксплуатационные расходы — всё уже включено в один прозрачный платёж. Именно поэтому формат оказался востребован: людям важны стабильность и предсказуемость», — отметил вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
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Автор:Светлана Ходос
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