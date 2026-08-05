В России пересчитали остатки Tenet T4

Директор по продажам новых автомобилей копании «Рольф» Николай Иванов сообщил, что в наличии сейчас девять экземпляров. Из них один находится в Москве, а остальные — в Санкт-Петербурге. По его словам, весь этот объём планируется реализовать до сентября.

Руководитель дилерского направления маркетплейса Fresh Павел Шевченко рассказал, что в Воронеже осталось около пяти нераспроданных T4, и в компании уверены, что реализуют их до конца августа. По словам эксперта, у снятой с производства модели есть серьёзное преимущество: она предлагается в полноприводном исполнении.

«У T4L пока доступен только передний привод — полноприводные версии должны появиться позднее. Это обстоятельство подогревает спрос к предыдущей версии — выбор "побольше, но с передним приводом" или "поменьше, но с полным" не для всех однозначен. Особенно в регионах, где полгода зима и снег», — отметил Шевченко.

Серийную сборку Tenet T4 запустили на калужском предприятии 12 августа 2025 года. Продажи стартовали в конце того же месяца. Модель Tenet T4L вышла на рынок в мае 2026 года. Минимальная цена на нее установлена на отметке 2 259 000 рублей.

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