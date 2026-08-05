Esteo объявил старт продаж нового красивого кроссовера в России

Новинка оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа мощностью 469 л. с. и 634 Нм крутящего момента. Агрегаты обеспечивают разгон от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды, а питаются они от батареи ёмкостью 40 кВтч. Суммарный запас хода достигает 1100 км, из них до 180 км — на электротяге.

Оснащение модели включает мультимедиа с 30-дюймовым дисплеем, встроенную точку доступа Wi-Fi, два слота с беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистему с 23 динамиками, передние два ряда сидений с подогревом и вентиляцией, панорамную крышу, трёхзонный климат-контроль с ионизацией воздуха.

Для пассажиров заднего ряда дополнительно доступны выдвижные оттоманки для ног, интегрированный в потолок монитор диагональю 15,6 дюйма, термобокс с охлаждением и подогревом.

Цены на Esteo Exlantix ET8 в России начинаются от 7 490 000 рублей.

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