Опубликовано 05 августа 2026, 15:591 мин.
Россияне начали охотно общаться в водительских чатах на «Госуслугах»В Минцифры заявили, что суммарно через мобильные приложения было отправлено более 2 млн сообщений
Минцифры рассказало о росте популярности чатов для водителей на «Госуслугах» . С момента появления в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» функции отправки сообщений ею воспользовались более 2 млн раз. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций.
РИА Новости / Рамиль Ситдиков
«Водительские чаты в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги" — это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 миллиона сообщений», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что в 42% случаев пользователи пишут о заблокированном проезде, в 11% о произошедшей аварии, в 10% — предупреждают об эвакуации автомобиля, также россияне сообщают о включенных фарах или открытых окнах. При этом мужчины пользуются сервисом чаще женщин.
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Источник:Прайм
Автор:Светлана Ходос
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