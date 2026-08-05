Россияне начали охотно общаться в водительских чатах на «Госуслугах»

«Водительские чаты в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги" — это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 миллиона сообщений», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в 42% случаев пользователи пишут о заблокированном проезде, в 11% о произошедшей аварии, в 10% — предупреждают об эвакуации автомобиля, также россияне сообщают о включенных фарах или открытых окнах. При этом мужчины пользуются сервисом чаще женщин.

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