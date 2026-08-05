По пути на гонки в Питер Quto.ru прошёл проверку ливнем

По пути на гонки в Питер Quto.ru прошёл проверку ливнемЭтим летом наша гоночная команда уже взяла один кубок. Ждём новых успехов!
Какой город приходит вам в голову при слове «жара»? Наверное, Дубай, Бомбей или, к примеру, Рио-де-Жанейро. Удивительно, но выступающие в Российской серии кольцевых гонок на этот вопрос ответят необычно — Нижний Новгород! Казалось бы, столица закатов находится далековато от экватора и пустынь вокруг неё не наблюдается. Но каждый раз, когда на местной трассе проводится этап СМП РСКГ, температура воздуха словно по заказу перепрыгивает отметку в 30 градусов и подбирается к 35. Вдобавок, как назло, нижегородская трасса самая извилистая в календаре: повороты идут друг за другом, у пилота почти нет возможности расслабиться. Поэтому, если в новостях мелькает информация, что после финиша гонщик не смог сам выйти из машины и потом полчаса отлёживался под кондиционером — можно зуб дать, что дело было в Нижнем.
Но в июле город на берегах Волги и Оки подкинул новых сюрпризов. Жара чередовалась с проливными дождями, и нашей команде воды досталось больше, чем многим другим.
Погода напрягает и гонщиков, и механиков
Случившийся на трассе в Казани пожар, к сожалению, вычеркнул Innostage AG Team из числа участников топового класса российского кольца. После чего мы полностью переключили своё внимание на гонщиков команды, выступающих в классе «Туринг-лайт». В этой категории пилоты управляют компактными переднеприводными машинами (наши пилоты, в частности, ездят на Audi A1 и Kia Rio) с моторами мощностью около 200 л. с. Класс многочисленный, в гонках очень много борьбы, в том числе контактной, так что соревнования, мягко говоря, нескучные. Но в Нижнем Новгороде переменчивая погода сделала ход одного из гоночных дней особенно весёлым.
В воскресенье, когда автомобили выстраивались на старте, трасса была ещё сухой, но буквально перед самым началом заезда ливанул дождь. Настолько сильный, что из-за руля с трудом можно было разглядеть, что происходит снаружи. Судьи в итоге не решились давать старт и перенесли гонку на более позднее время. Ливень стих, на подсыхающей трассе без каких-либо эксцессов прошла ещё пара заездов. Но когда «Туринг-лайту» пришла пора выезжать на старт во второй раз за день, из гулявших вокруг трассы туч вновь полилась вода. На этот раз интенсивность дождя была уже приемлемой, поэтому старт в итоге был дан и пилоты проехали полную дистанцию заезда. Конечно, без ошибок и вылетов не обошлось, но они были единичными и отнюдь не катастрофическими.
Кстати, низкое сцепление шин с покрытием при влажной трассе — далеко не единственная головная боль для команд при переменчивой погоде. Нюанс в том, что для сухого и мокрого асфальта есть не только свои шины, но и свои комбинации настроек автомобиля: углов установки колёс, жёсткости пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Нередко можно увидеть, что по мокрой трассе едут две одинаковых машины на одинаковых дождевых шинах, но одна из них заметно быстрее другой. Может быть, дело в мастерстве пилота, а может быть в том, что у отстающей машины команда не успела сменить настройки с «сухих» на «мокрые».
Проблема в том, что даже при наличии продвинутых погодных сервисов с картами осадков никто не может точно сказать, в какое время пойдёт дождь и насколько он будет сильным. А в гонках это очень важно: разница в пять-десять минут запросто может превратить лидера в аутсайдера. Поэтому при переменчивой погоде командам приходится по несколько раз менять настройки. На нижегородском этапе Innostage AG Team за пару-тройку часов сделала это три раза! На первый старт гонщики поехали на «сухих» настройках: тогда казалось, что дождь пойдёт ближе к финишу и асфальт не успеет сильно намокнуть. Когда заезд отложили, машины, естественно, перенастроили под мокрую трассу. Но асфальт стал подсыхать – и пришлось вернуться к «сухим» настройкам. А потом опять выставлять «мокрые», когда дождь вновь пошёл незадолго до старта! Одним словом, механики от всего этого были чуть ли не в большем стрессе, чем гонщики в процессе отлавливания своих машин на скользком асфальте.
**Как пожар помог на подиум попасть **
Лучшим из трёх гонщиков Innostage AG Team в дождевой гонке стал Кирилл Зиновьев. Что в целом было логично: ведь и в общем зачёте чемпионата России гонщик из Петербурга находится выше своих товарищей по команде – на отличном четвёртом месте. Во многом благодаря тому, что субботу в Нижнем Новгороде спортсмен провёл даже более ударно, чем воскресенье. Утром в квалификации Кирилл показал пятый результат, а чуть позже, в субботней гонке, и вовсе финишировал третьим, впервые в этом сезоне поднявшись на призовой подиум. Причем в этот раз тоже не обошлось без перекройки графика, которая внезапно оказалась гонщику на руку.
«Обычно квалификация проходит в пятницу после обеда, – рассказывает Кирилл. – Но в этот раз возникли проблемы с хронометражом, и квалификацию перенесли на утро субботы. А мне как раз утром, хоть в семь утра, едется гораздо лучше. Во-первых, легче сконцентрироваться, так как со сна просто не успеваешь себя накрутить, отвлечься на какие-то лишние мысли, поддаться ненужным эмоциям. Во-вторых, я регулярно участвую в суточных марафонах на картинге, и там, как правило, еду именно утренние отрезки. Большинство гонщиков их не любит, а я – человек, который часто в ночи засиживается за компьютером. По ходу своего первого марафона я сам вызвался ехать утром, проехал прямо фантастически – и с тех пор для меня это почти правило».
Каждый успех гонщика складывается из множества составляющих: от психологического состояния до умения найти идеальные настройки автомобиля (а над этим можно долго работать, даже если погода ясная и трасса ясная). Или личные предпочтения. К примеру, Кириллу Зиновьеву очень нравится нижегородская трасса. Да, рулить здесь приходится активно, зато скорость зависит прежде всего от качества этой «рулёжки», а не от мощности мотора, как на автодромах с длинными прямыми. Но иногда показать хороший результат помогают и нестандартные факторы. К примеру, уже упоминавшийся пожар в Казани, серьёзно повредивший машину одного из гонщиков Innostage AG Team, косвенно помог другому пилоту.
Дело в том, что Рустам Фатхутдинов, выступавший на пострадавшей от огня машине, является ещё и тренером Кирилла Зиновьева. Поэтому обычно ему приходилось работать, что называется, за двоих: и самому тренироваться, и подопечному помогать. Оперативно восстановить машину Рустама после пожара возможности не было, поэтому гонщик был вынужден прекратить участие в чемпионате России. Зато теперь он может полностью посвятить себя работе с Кириллом. И если, к примеру, в июне на казанском этапе Audi петербуржца не получилось настроить нужным образом, в Нижнем Новгороде поведение машины Кирилл описал как очень близкое к идеалу.
Ближайшие гонки — уже в эти выходные
Первый подиум в сезоне — отличный повод помечтать о втором. А четвёртое место в чемпионате России (напомним, сейчас Кирилл Зиновьев находится именно на этой позиции) — прекрасная отправная точка, чтобы прорваться в первую тройку. Тем более, что гоночный сезон приближается к своему экватору, а значит — самое время войти в число лидеров чемпионата, претендентов на призовые места по итогам сезона.
В эти выходные очередной этап пройдет на трассе «Игора Драйв». Её уже никак не назовёшь «накрученной», тут немало длинных прямых, зато находится этот автодром под Санкт-Петербургом. Так что Кирилл Зиновьев вполне может рассчитывать на «фактор родных стен». Первая гонка с участием нашей команды пройдёт в субботу (прямая трансляция - по этой ссылке, начало в 18:05), вторая - в воскресенье (прямая трансляция - вот здесь, начало в 18:30). Если хотите увидеть гонки с участием Innostage AG Team своими глазами, все подробности и продажа билетов - на сайте РСКГ.РФ.
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