По пути на гонки в Питер Quto.ru прошёл проверку ливнем

Кстати, низкое сцепление шин с покрытием при влажной трассе — далеко не единственная головная боль для команд при переменчивой погоде. Нюанс в том, что для сухого и мокрого асфальта есть не только свои шины, но и свои комбинации настроек автомобиля: углов установки колёс, жёсткости пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Нередко можно увидеть, что по мокрой трассе едут две одинаковых машины на одинаковых дождевых шинах, но одна из них заметно быстрее другой. Может быть, дело в мастерстве пилота, а может быть в том, что у отстающей машины команда не успела сменить настройки с «сухих» на «мокрые».

Проблема в том, что даже при наличии продвинутых погодных сервисов с картами осадков никто не может точно сказать, в какое время пойдёт дождь и насколько он будет сильным. А в гонках это очень важно: разница в пять-десять минут запросто может превратить лидера в аутсайдера. Поэтому при переменчивой погоде командам приходится по несколько раз менять настройки. На нижегородском этапе Innostage AG Team за пару-тройку часов сделала это три раза! На первый старт гонщики поехали на «сухих» настройках: тогда казалось, что дождь пойдёт ближе к финишу и асфальт не успеет сильно намокнуть. Когда заезд отложили, машины, естественно, перенастроили под мокрую трассу. Но асфальт стал подсыхать – и пришлось вернуться к «сухим» настройкам. А потом опять выставлять «мокрые», когда дождь вновь пошёл незадолго до старта! Одним словом, механики от всего этого были чуть ли не в большем стрессе, чем гонщики в процессе отлавливания своих машин на скользком асфальте.