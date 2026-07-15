Россиянам назвали плюсы и минусы перевода машин на ГБО

«Сегодня в текущих условиях, конечно, спрос вырос. Это мы видим по росту количества заправок на газомоторном топливе, спрос на автомобили на газомоторном топливе. Поэтому, наверное, действительно в текущих условиях актуально», — заявил Новак.

Однако, по словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, далеко не всегда установка ГБО даёт положительный эффект, а также напомнил, на что нужно обратить внимание перед обращением в автосервис.

В частности, автомобилистам стоит изучить предложения на местных заправочных станциях, ведь сегодня оборудование может работать на пропане и метане. Последний является «очень узкой, можно даже сказать, нишевой историей», так как на данный момент АГЗС на территории России мало.

«Кроме того, установка метанового оборудования предполагает монтаж огромного баллона под высоким давлением, который займёт весь багажник. Баллон же для пропанового оборудования часто ставится на место запасного колеса и не съедает полезный объём. Поэтому обычным гражданам, которые подбирают машину для личного пользования, однозначно стоит выбирать пропан», — отметил эксперт.

Кроме того, россиянам советуют самостоятельно изучить, насколько сам автомобиль адаптирован для работы на газе, так как современные двигатели могут быть разными: на одних производитель изначально закладывает такую возможность, у других использование пропана или метана может обернуться ухудшением характеристик из-за особенностей самого топлива, а в ряде случаев — серьёзными поломками.

Помимо этого, россиянам напоминают о резком росте стоимости установки газобаллонного оборудования на автомобили. Так, на фоне ажиотажного спроса цены на услугу выросли в три-четыре раза, а сами техцентры не справляются с потоком желающих, из-за чего возникают большие очереди.

Впрочем, есть у ГБО и серьёзные преимущества, тем более что газ традиционно считается бюджетным топливом.

«Если ехать вглубь России, то, уже примерно начиная с Воронежской области, пропан будет абсолютно доминировать над метаном. А по мере удаления — ещё и над бензином и дизелем, поскольку он добывается в больших количествах и относительно дёшев. С этой точки зрения газомоторный автомобиль действительно может оказаться выгодным вложением. Но только при учёте всех нюансов и подводных камней, описанных выше, и при полной уверенности владельца в целесообразности такого шага», — заключил Шапарин.

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