В Москве заметили предсерийный кроссовер Lada

Кузов машины укрыт плотной камуфляжной плёнкой, однако в прототипе легко можно узнать отечественный паркетник. Да и указанный на госномере регион помогает развеять сомнения.

Напомним, моторная гамма новинки будет включать двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра. Мощность первого составляет 120 л. с. и 154 Нм крутящего момента, второго — 135 сил и 175 Нм. Сочетаться с ними будет механическая коробка передач.