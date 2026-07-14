На автодроме «Игора Драйв» состоится юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ для всей семьи

В воскресенье эстафету подхватит Кубок GT — заезды мощных спорткаров BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota. Соревнование второй раз пройдёт в рамках фестиваля, и оно уже успело завоевать любовь зрителей. Параллельно на дрифт-площадке состоится этап Открытого чемпионата РДС: легендарный «бетонный Колизей» вновь проверит пилотов на прочность, а болельщики получат полное погружение в борьбу, ведь машины проносятся в непосредственной близости от трибун. В субботу пройдут одиночные квалификации, а в воскресенье — сетка на выбывание.

Медиа Гонки: новый формат борьбы

Проект Медиа Дрифт, с успехом прошедший в прошлом году, эволюционировал в полноценное многоборье. Звезды медиапространства сразятся в трёх дисциплинах: тайм-атаке на болидах «Формулы-4», дрифте и дрэг-рейсинге на 200 метров. Победитель определится по сумме результатов, что уравняет шансы участников с разным уровнем подготовки.

В этот раз за руль сядут Big Russian Boss, создатель канала «Форсаж» Антон Скрыпников, Ян Дилан и Екатерина Тюрина. Для зрителей это шанс увидеть, как медийные личности справляются с настоящей гоночной техникой.